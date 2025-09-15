В Новороссийске спасли летучую мышь, залетевшую в квартиру

В Новороссийске спасатели провели необычную операцию по поимке летучей мыши, залетевшей в жилую квартиру. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров.

Фото: t.me / alekseioderov Фото: t.me / alekseioderov

Хозяева квартиры, обнаружив животное, отказались ловить его самостоятельно и вызвали специалистов. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники аккуратно поймали летучую мышь и выпустили его на улицу.

«Спасатели пресекли незаконное проникновение в квартиру летучей мышью. Поймали, выпустили»,— прокомментировал господин Одеров.

Анна Гречко