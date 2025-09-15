Оператор запустил связь на смотровых площадках у Сулакского каньона в Дагестане

МТС запустила телекоммуникационное оборудование у Сулакского каньона в Дагестане. Мобильная связь и интернет появились на двух смотровых площадках севернее поселка Дубки, а также на водной глади реки. Об этом сообщили в пресс-службе «МТС» в Республике Дагестан.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Покрытие сети инженеры компании расширили примерно на три километра длины каньона. В зависимости от рельефа сигнал достигает водной поверхности, где туристы катаются на лодках. Связь и мобильный интернет заработали на стоянке катеров Исток.

Расширение покрытия повысит безопасность туристических поездок, позволит использовать интернет для развития рекреационного бизнеса и мгновенно делиться впечатлениями от посещения каньона. Туристы смогут использовать контент-сервисы в поездке, например слушать бесплатный автомобильный аудиогид «МТС По дорогам Дагестана».

«Это уже третья точка на склонах Сулакского каньона, на которой мы запустили сеть за последние два года. Ранее наша связь и интернет заработали непосредственно возле поселка, где находится самая популярная смотровая на каньон и утёс Дюма. Позже сеть МТС заработала на Чиркейском водохранилище и окрестностях. Сейчас наши инженеры движутся дальше, чтобы, любуясь на жемчужину Дагестана Сулакский каньон наши жители и гости были на связи и могли всему миру рассказать, что они сейчас видят»,— прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Тат Гаспарян