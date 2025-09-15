На Черноморском побережье Кубани усилится ветер в начале недели

В начале новой недели на Черноморском побережье Кубани ожидается усиление ветра до 15–18 м/с. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в понедельник, 15 сентября, в регионе установится переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +22…+27 °С, на побережье и юго-востоке края показатели будут аналогичными. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9 °С.

В Краснодаре прогнозируют ясную погоду при восточном ветре силой до 12–14 м/с. Днем воздух прогреется до +25…+27 °С, а ночью понизится до +13…+15 °С.

Анна Гречко