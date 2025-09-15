После пожара в «Прилагунье» в Новороссийске спасают пострадавших животных
После возгорания на особо охраняемой природной территории «Прилагунье» в Новороссийске волонтеры и ветеринарные врачи продолжают оказывать помощь животным. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».
Фото: pxhere.com
Пожар произошел в ночь на 14 сентября: огонь вспыхнул около 3:00 и был потушен к 7:00 утра. Как пишет издание, на территории нашли погибших змей и черепах, в том числе занесенных в Красную книгу.
По словам экологической активистки Екатерины Сербиной, часть рептилий удалось спасти — в ветеринарной клинике «Мой лучший друг» лечат несколько черепах с ожогами и отеком дыхательных путей.
К поискам подключились волонтеры реабилитационного центра «Баклан». Жителей просят сообщать о найденных пострадавших животных по телефонам ветклиники «Мой лучший друг» или РЦ «Баклан».