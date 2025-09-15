Дагестан стал вторым в стране по росту цен на бензин

В начале сентября 2025 года Дагестан занял второе место в России по темпам роста цен на автомобильный бензин, следует из данных Росстата.

Со 2 по 8 сентября в республике цены на топливо выросли на 3,3%, уступив по росту лишь соседней Ингушетии, где он составил 6,1%. Средняя стоимость литра бензина в Дагестане достигла 72,11 руб.: АИ92 продавался по 68,31 руб., АИ95 — по 73,40 руб., а бензин марки АИ98 и выше — по 85,58 руб. Дизельное топливо стоило 65,26 руб. за литр.

Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан объясняет рост цен в регионе сезонным повышением спроса и временными перебоями в работе некоторых нефтеперерабатывающих предприятий. Начиная с июля 2025 года, биржевая стоимость бензина АИ92 выросла на 11,6% и достигла 72 тыс. руб. за тонну, АИ95 подорожал на 8,7%, до 81 тыс. руб. за тонну. Это сразу отразилось на розничных ценах, где литр АИ92 продавался по 64 руб., а АИ95 — по 72 руб., отметили в ведомстве.

В то же время по России в целом бензин подорожал на 0,5% со средним значением цены 62,61 руб. за литр. В Москве и Санкт-Петербурге рост цен был незначительным — около 0,3%, а снижение зафиксировано в Приморском крае — на 0,2%.

Как ранее писал «Ъ», с начала года розничные цены на бензин в стране выросли на 7,2%, обогнав инфляцию более чем в полтора раза, хотя темпы все еще значительно отстают от оптового сегмента. Сдержанный рост в рознице аналитики объясняют активным контролем со стороны ФАС, а основное влияние на цены на АЗС оказывают акцизы и логистические издержки.

Станислав Маслаков