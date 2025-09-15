В Ростове реконструируют театр Горького за 579 млн рублей

Реконструкция здания Ростовского академического драматического театра им. М. Горького завершится к концу ноября 2026 года. Общая стоимость работ к концу августа составила 579,4 млн руб. В план входит обновление лифтов учреждения, монтаж охранной сигнализации и укрепление грунтов в основании здания. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональное министерство культуры.

Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, в рамках проекта в театре уже завершили работы по усовершенствованию сценического технологического комплекса большого и малого залов. Обновление лифтов выполняет подрядная организация ООО «Омега Сервис», а установку охранной сигнализации — ООО «Южный научно-реставрационный центр Каркасон». Эти работы планируют закончить до конца октября 2025 года.

«Укрепление грунтов в основании здания является наиболее сложной задачей стоимостью 532 млн руб. Завершить ее рассчитывают к концу октября 2026 года. Госэкспертиза выдала положительное заключение на приспособление для современного использования здания Ростовского драмтеатра имени Максима Горького в августе 2024 года», — пояснили в сообщении.

