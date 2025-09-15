В Азовском районе выявили 300 тонн зараженного амброзией подсолнечника

На складе у предпринимателя в Азовском районе обнаружили 300 т подсолнечника, зараженного амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Собственник партии подсолнечника направил ее на переработку для лишения карантинного растения жизнеспособности.

В ведомстве отметили, что вредоносность амброзии полыннолистной заключается в том, что растение развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Наиболее часто от амброзии страдают яровые хлеба и пропашные культуры.

Кроме этого, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет.

Наталья Белоштейн