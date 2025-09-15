На Кавминводах появятся 89 курортных комплексов к 2030 году

14 инвесторов заключили соглашения о строительстве курортных объектов в рамках туристско-рекреационной ОЭЗ на Кавминводах, создание которой планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Ставропольского края Имран Айдамиров на форуме «Внутри.рф».

«ОЭЗ предусматривает создание особых условий на четырех площадках. Уже 14 инвесторов заключили соглашения для проектов на этих территориях. Мы готовы к переговорам для дальнейшей работы с интересующимися инвесторами»,— заявил господин Айдамиров.

По информации чиновника, туристическая ОЭЗ планирует создать 19 тыс. номеров и 15,7 тыс. рабочих мест. Реализация проекта также потребует строительства жилья для персонала. Минэкономразвития России внесло в правительство проект постановления о создании ОЭЗ на Ставрополье. В зону войдут территории в Ессентуках, Лермонтове, Железноводске и Кисловодске.

По данным на сентябрь 2025 года, участники рынка подписали рамочные соглашения о возведении гостиниц и санаториев, а власти завершают проектирование инфраструктуры. К 2030 году в рамках ОЭЗ планируется построить 35 гостиничных и 54 санаторных комплекса общей вместимостью около 30 тыс. мест.

Валентина Любашенко