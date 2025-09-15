На Кавминводах появятся 89 курортных комплексов к 2030 году
14 инвесторов заключили соглашения о строительстве курортных объектов в рамках туристско-рекреационной ОЭЗ на Кавминводах, создание которой планируется завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Ставропольского края Имран Айдамиров на форуме «Внутри.рф».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«ОЭЗ предусматривает создание особых условий на четырех площадках. Уже 14 инвесторов заключили соглашения для проектов на этих территориях. Мы готовы к переговорам для дальнейшей работы с интересующимися инвесторами»,— заявил господин Айдамиров.
По информации чиновника, туристическая ОЭЗ планирует создать 19 тыс. номеров и 15,7 тыс. рабочих мест. Реализация проекта также потребует строительства жилья для персонала. Минэкономразвития России внесло в правительство проект постановления о создании ОЭЗ на Ставрополье. В зону войдут территории в Ессентуках, Лермонтове, Железноводске и Кисловодске.
По данным на сентябрь 2025 года, участники рынка подписали рамочные соглашения о возведении гостиниц и санаториев, а власти завершают проектирование инфраструктуры. К 2030 году в рамках ОЭЗ планируется построить 35 гостиничных и 54 санаторных комплекса общей вместимостью около 30 тыс. мест.