В Ставропольском крае явка на выборах составила 43,8%
По данным на 18:00 14 сентября, явка избирателей на выборах в Ставропольском крае составила 43,8%. В голосовании приняли участие 616,4 тыс. избирателей. Об этом на брифинге рассказал председатель крайизбиркома Сергей Тарасов. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Провокаций и действий дискредитирующего характера не зафиксировано благодаря более 4 тыс. сотрудникам правоохранных организаций»,— отметили в избиркоме.
За процессом голосования следили почти 7 тыс. наблюдателей от кандидатов, выдвинувших их политических партий и Общественной палаты.