В Ставропольском крае явка на выборах составила 43,8%

По данным на 18:00 14 сентября, явка избирателей на выборах в Ставропольском крае составила 43,8%. В голосовании приняли участие 616,4 тыс. избирателей. Об этом на брифинге рассказал председатель крайизбиркома Сергей Тарасов. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Провокаций и действий дискредитирующего характера не зафиксировано благодаря более 4 тыс. сотрудникам правоохранных организаций»,— отметили в избиркоме.

За процессом голосования следили почти 7 тыс. наблюдателей от кандидатов, выдвинувших их политических партий и Общественной палаты.

Наталья Белоштейн