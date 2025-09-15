Под Астраханью убрали свалку площадью 350 кв. м после вмешательства прокуратуры
Прокуратура добилась ликвидации крупной свалки в Красноярском районе Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки Аксарайская прокуратура по надзору за соблюдением законов в Аксарайском газоконденсатном комплексе обнаружила в районе поселка Комсомольский несанкционированную свалку. Ее площадь составила более 350 кв. м.
В связи с этим надзорное ведомство внесло представление главе местной администрации. В итоге несанкционированное размещение отходов ликвидировали.