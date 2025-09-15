В школах Анапы организовали термометрию для профилактики заболеваний

В школах Анапы для профилактики инфекционных заболеваний организована ежедневная термометрия учащихся. Соответствующие рекомендации дали образовательным учреждениям специалисты анапского отдела Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Утренний фильтр» с использованием бесконтактных термометров проводят в 24 школах курорта. Дети с повышенной температурой тела не допускаются к занятиям. В Роспотребнадзоре отметили, что эта мера позволяет предотвратить занос и распространение инфекций в школьных коллективах.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что заболеваемость дерматомикозами в Краснодарском крае за семь месяцев 2025 года снизилась почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко