Кимаковский: российские войска закрепились на окраине Константиновки в ДНР

Российские штурмовые группы вошли на окраину города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Вошли на восточную окраину Константиновки, — сказал собеседник агентства, — и закрепились в частной жилой застройке».

По его словам, российские войска продолжают активное наступление по всей линии боевого соприкосновения. Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24» сообщал, что ВС РФ расширяет буферную зону в Днепропетровской области.