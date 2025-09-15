В Анапe завершилось голосование на выборах губернатора Кубани и депутатов Совета

В Анапе завершилось трехдневное голосование по выборам губернатора Краснодарского края и депутатов Совета города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

С 12 по 14 сентября с 08:00 до 20:00 работали 90 участковых избирательных комиссий. Сейчас комиссии закрылись, идет подсчет бюллетеней.

По данным ЦИК РФ, после обработки 90,28% протоколов действующий глава региона Вениамин Кондратьев («Единая Россия») лидирует с результатом 83,94%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Александр Сафронов, набравший 8,11% голосов. Представитель ЛДПР Иван Тутушкин получил 4,4%, кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Денис Хмелевской — 2,82%.

В избиркоме отметили, что выборы прошли в штатном режиме. Окончательные итоги кампании будут подведены после завершения подсчета голосов.

Анна Гречко