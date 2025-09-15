Сотрудники пермского предприятия делятся своим опытом работы на заводе

Главная ценность ПЗСП — его сотрудники. Компания всегда поддерживает профессиональное развитие, обеспечивает безопасные и комфортные условия труда, достойную заработную плату и социальный пакет.

Сегодня на предприятии трудится более 1,8 тысяч человек, и всем по коллективному договору предоставляются социальные льготы, гарантии и компенсации.

Только с начала этого года профсоюз ПЗСП оказал материальную помощь на лечение, операции, покупку лекарств, посещение заболевших, рождение детей на сумму свыше 4.3 млн рублей.

1. Достойная зарплата и дополнительный отдых

На ПЗСП предусмотрена индексация зарплаты и премирование по результатам работы. Предоставляются дополнительные оплачиваемых краткосрочные отпуска.

2. Забота о здоровье

На ПЗСП работает программа ДМС, а в здравпункте предприятия ведут приём врач-терапевт высшей категории. В случае недомогания вам окажут первую медицинскую помощь и при необходимости выдадут больничный лист. На предприятии проходят диспансеризация, Дни донора и «Онкопатруль», где сотрудники могут пройти необходимые обследования.

3. Путёвки в профилактории

Лучшее лечение — профилактика. Каждый год рабочие проходят профилактический медицинский осмотр, после чего некоторые из них могут получить бесплатные путёвки в санаторий-профилакторий. Для детей сотрудников ежегодно частично компенсируется часть затрат на оздоровление детей в летних лагерях и санаториях Прикамья.

4. Охрана труда

В ПЗСП внедрены локальные нормативные акты в области охраны труда, которые распространяются как на персонал ПЗСП, так и на сотрудников подрядных организаций, задействованных на производственных площадках.

Каждый сотрудник проходит обязательное обучение по охране труда, а также снабжается необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ).

5. Наставничество

В начале трудового пути за сотрудником закреплён наставник, который всегда поделится опытом, поможет и подскажет. Коллектив ПЗСП — это окружение грамотных руководителей и надёжных коллег, которые всегда приходят на помощь. Быть наставником на ПЗСП – это не только престижно, но и выгодно. За участие в программе сотрудникам выплачивается денежное вознаграждение.

6. Служебный транспорт

Переполненные автобусы, квест из пересадок —эти проблемы минуют сотрудников ПЗСП, которые с комфортом могут доехать на служебных автобусах до работы.

7. Поддержка спорта, льготы на посещение бассейна и яркая корпоративная жизнь

Ежегодно на ПЗСП проводят соревнования в 15 видах спорта. В спортзале можно заниматься баскетболом и волейболом или посещать бассейн «Рекорд» со скидкой. В подразделениях есть теннисные столы, дартс и тренажёры.

Предприятие организует новогодние праздники для детей и подарки, экскурсии, интересные выездные мероприятия, соревнования и турслёты, а также ежегодно участвует в районных, городских и краевых соревнованиях.

8. Софинансирование ипотеки и предоставление малосемейного общежития

Завод заинтересован в комфорте своих сотрудников и помогает решить жилищный вопрос — предоставляет скидку на покупку квартиры в доме от ПЗСП. Предприятие также компенсирует затраты на уплаченные проценты по ипотеке в зависимости от стажа работы или предоставляет малосемейное общежитие квартирного типа.

ПЗСП приглашает в свою команду. Старт вашей карьеры начинается именно здесь. Не упустите шанс стать частью профессионалов!

Телефон отдела кадров ПЗСП: +7 (342) 292-15-47; +7 963 880 63 45.

АО "ПЗСП"