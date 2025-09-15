Трое астраханцев стали фигурантами дела об угоне автомобиля без цели хищения

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении трех местных жителей, среди которых двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, уголовное дело об угоне автомобиля без цели хищения (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, вечером 17 июля этого года фигуранты пробрались в гараж близ одного из домов на ул. Курманова в селе Семибугры Камызякского района и угнали машину «ВАЗ». Подозреваемые бросили автомобиль, когда в нем закончилось топливо.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов