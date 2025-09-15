В Новороссийске 15 сентября дважды пройдут военные учения со стрельбами

Дежурные силы новороссийской военно-морской базы (НВМБ) дважды проведут 15 сентября учения в акватории морпорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения пройдут в период с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Под запрет попадают суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные, а также надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги.