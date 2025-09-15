На Ставрополье нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

В Кочубеевском округе 25-летний водитель «ВАЗ-2110» спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 37 км автодороги Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Haval и врезался в него.

С места ДТП с травмами госпитализированы два пассажира Haval 49 и 25 лет, а также 39-летний пассажир «ВАЗ-2110».

Автоинспекторами установлено, что водитель, спровоцировавший ДТП, был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии опьянения. На момент ДТП он также управлял автомобилем в нетрезвом виде. В отношении него собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Водителю грозит лишение свободы, сроком до двух лет.

Наталья Белоштейн