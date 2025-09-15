Пензенская область заняла в рейтинге по уровню безработицы 22-е место

Пензенская область в рейтинге российских регионов по уровню безработицы оказалась на 22-м месте. На это указывает инфографика РИА Новости.

Среди других регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» Саратовская область заняла в рейтинге 24-е место, Волгоградская — 40-е, Астраханская — 52-е. В Пензенской области уровень безработицы в апреле-июне этого года составил 1,6 %, в Саратовской — 1,7%, в Волгоградской — 1,9%, в Астраханской — 2,1%.

В первом из этих регионов изменение уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года составило -0,7 п.п., втором — -0,3 п.п., третьем — -0,6 п.п., четвертом — -0,7 п.п. Среднее время поиска работы в апреле-июне этого года в Пензенской области — 5,6 месяца, Саратовской — 2 месяца, Волгоградской — 6,3 месяца, Астраханской — 1,8 месяца.

Павел Фролов