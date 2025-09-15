В МВД рассказали о признаках влияния мошенников на детей

МВД России предупредило о признаках, которые могут указывать на вовлечение детей в мошеннические схемы. По данным министерства, с которыми ознакомился ТАСС, появление у несовершеннолетних дорогих вещей и техники, наличие чужих банковских карт, а также оправдывающие преступную деятельность высказывания могут служить тревожными сигналами.

Особое внимание родителям следует обратить на внезапное появление у ребенка непонятных денежных средств и частое, скрытное времяпрепровождение в интернете. В ведомстве также отмечают возникновение в лексиконе детей специфических слов, таких как «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка». Эти термины могут свидетельствовать о вовлеченности в сомнительные или противоправные действия.

В МВД подчеркивают, что высказывания, одобряющие или оправдывающие незаконные поступки, тоже являются признаками влияния мошенников. Дополнительными маркерами могут стать специфические предметы: маленькие зип-пакеты, изолента, магниты и большое количество симкарт.