Евгений Первышов побеждает на выборах губернатора Тамбовской области

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов («Единая Россия») побеждает на выборах с 73,84% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков набрал 9,93% голосов, представитель ЛДПР Олег Морозов — 5,45%. Павел Плотников от «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 5,45%, Елена Семилетова из партии «Новые люди» — 4,03%.

Евгений Первышов был назначен врио главы Тамбовской области по указу президента Владимира Путина в ноябре 2024 года. Господин Первышов сменил в должности Максима Егорова, который досрочно ушел в отставку.

Выборы разного уровня проходили в России с 12 по 14 сентября. По данным Центризбиркома, по всей стране проголосовали более 16 млн избирателей.

