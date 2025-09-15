В Дагестане с главы района взыскали 33 млн рублей неподтвержденных доходов

По иску прокуратуры в доход бюджета с главы Ботлихского района суд взыскал более 33 млн руб. неподтвержденных доходов. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Дагестана.

Основанием для подачи иска послужили результаты проверки сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой района.

Установлено, что на банковские счета супруги главы Ботлихского района в 2022-2024 годах поступили денежные средства, превышающие совокупный доход главы, ее самой и совершеннолетних детей за отчетные периоды и два предшествующих им года. Собственные доводы о том, что указанные счета использовались его родственником для ведения бизнеса, ответчик подтвердить не смог.

«Сумма превышения совокупного дохода семьи главы района за указанные периоды, законность происхождения которой не была подтверждена, составила 33 млн руб. Данные денежные средства решением суда постановлено взыскать в пользу Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

Кроме этого, на денежные счета и недвижимость чиновника был наложен арест. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Наталья Белоштейн