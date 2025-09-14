Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семейный фестиваль у «Чаши»

Концерт в Казани по случаю выборов главы республики

У центра семьи «Казан» состоялся концерт, приуроченный к выборам раиса Татарстана и депутатов в органы местного самоуправления. На мероприятии выступили Алсу, Клава Кока, группа «Дискотека Авария», а также ряд представители татарской эстрады, включая Гузель Уразову, Фирдуса Тямаева и Салавата Фатхетдинова. Помимо концертной программы, для посетителей работали тематические площадки: патриотическая зона, благотворительная ярмарка и мастер-классы. Самые яркие моменты мероприятия – в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».

Предыдущая фотография
Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 24

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Семейный фестиваль у «Чаши»

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов