Семейный фестиваль у «Чаши»

У центра семьи «Казан» состоялся концерт, приуроченный к выборам раиса Татарстана и депутатов в органы местного самоуправления. На мероприятии выступили Алсу, Клава Кока, группа «Дискотека Авария», а также ряд представители татарской эстрады, включая Гузель Уразову, Фирдуса Тямаева и Салавата Фатхетдинова. Помимо концертной программы, для посетителей работали тематические площадки: патриотическая зона, благотворительная ярмарка и мастер-классы. Самые яркие моменты мероприятия – в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».

