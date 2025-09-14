Стармер: мы не отдадим британский флаг тем, кто использует его как символ насилия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «люди имеют право на мирный протест, это основа ценностей нашей страны», но «мы не отдадим наш флаг тем, кто использует его как символ насилия, страха и разделения». Он написал это в соцсети X после прошедшей в субботу в Лондоне масштабной демонстрации против иммигрантов. По некоторым подсчетам, в ней приняло участие около 110 тыс. человек. Мирная акция в какой-то момент переросла в столкновения с полицией, которая задержала несколько десятков человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

«Но мы не потерпим нападений на полицейских, делающих свою работу, или запугивания на наших улицах людей из-за их происхождения или цвета кожи»,— заявил также господин Стармер. Министр иностранных дел Великобритании Шабана Махмуд также осудила нападения протестующих на полицейских и предупредила, что за возможные преступления они понесут наказание.

Субботнюю демонстрацию под названием Unite the Kingdom («Объедини королевство») организовал крайне правый активист под псевдонимом Томми Робинсон. Во время митинга он заявил, что «права нелегальных мигрантов имеют приоритет над правами местного сообщества», но так быть не должно. Также на митинге выступил американский миллиардер Илон Маск, говоривший о разрушении Великобритании из-за «массовой неконтролируемой миграции».

Одновременно в Лондоне прошел «Марш против фашизма» в поддержку мигрантов. Столкновения с полицией начались, когда участники антииммиграционной демонстрации попытались прорваться к своим оппонентам, но встретили сопротивление полиции.

О том, как в Лондоне прошел крупнейший за десятилетия митинг против незаконной миграции, — в материале «Ъ».

Яна Рождественская