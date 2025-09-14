В Госдуме предложили маркировать агитки, созданные с помощью ИИ

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил предупреждать избирателей об использовании искусственного интеллекта в агитационных материалах. Агитпродукция, созданная с помощью ИИ, должна быть маркирована, при этом информация о задействовании нейросети должна печататься крупным шрифтом, считает депутат.

«Выборы, с моей точки зрения,— это процесс очень олдскульный, где соревнуются люди с людьми, а не цифровой код с цифровым кодом... Избиратели как минимум должны быть проинформированы, что кандидат прибегает к помощи нейросетей»,— заявил господин Горелкин во время одной из дискуссий в Центральной избирательной комиссии (цитата по ТАСС).

Депутат также указал на то, что ИИ используется для создания дипфейков, и это может навредить как кандидатам, так и выборному процессу в целом. Бороться с этим можно с помощью «эффективной работы по инфраструктуре распространения».