Городские власти объединяют два хоккейных учреждения

Пермские власти реорганизуют два хоккейных учреждения – МАУ «Пермский городской хоккейный центр» и МАУ «Спортивная школа “Молот”» по хоккею. Согласно опубликованному постановлению, первое учреждение прекратит существование путем слияния со вторым, его функции перейдут к спортшколе «Молот». Собеседник в мэрии пояснил, что реорганизация приведет к снижению административных затрат.

МАУ «Пермский городской хоккейный центр» занимается организацией детских хоккейных соревнований, включая региональный этап «Золотой шайбы». В штате 15 человек.

МАУ «Спортивная школа “Молот”» по хоккею занимается обучением хоккею, ведет спортивный отбор молодых талантов. В штате 17 человек.