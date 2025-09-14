Многоженец Сухов проходит подозреваемым по делу о развратных действиях

Многоженцу Ивану Сухову присвоен статус подозреваемого по делу о развратных действиях. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев.

14 сентября Ивана Сухова допросили по уголовному делу в СКР. Обвинение против мужчины выдвинула его дочь. В июне она заявила в передаче «Пусть говорят», что с 14-летнего возраста подвергалась домогательствам со стороны отца.

Ивану Сухову 40 лет. Он стал известен в сети после интервью журналистке Саше Сулим в декабре 2024 года. В нем господин Сухов рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые семь детей родились, когда Ивану Сухову было 16 лет.

«Он дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу»,— написал Александр Почуев в Telegram-канале. Адвокат ходатайствует о проведении очной ставки отца с дочерью.

Планируется экспертиза образцов крови и волос дочери на предмет следов наркотических и психоактивных веществ. Также заявлено ходатайство о тайне следствия и личной жизни семьи Ивана Сухова. Дело в отношении мужчины было возбуждено 10 сентября. Он не признает вину.