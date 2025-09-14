Председатель Генассамблеи ООН Бербок допустила отправку миротворцев на Украину

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок не исключила, что организация отправит на Украину миротворцев после урегулирования конфликта.

«Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено»,— сказала госпожа Бербок в интервью Bild. Она отметила, что миротворческая миссия будет организована, если предложение поддержит большинство стран ООН.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что обеспечивать гарантии безопасности Украины после прекращения огня согласились 26 стран. Еще несколько государств пока не приняли окончательное решение. В «коалицию желающих», которая рассматривает отправку войск на Украину, входят 35 стран.

