В Новороссийске казаки приехали голосовать на избирательный участок верхом

Казаки станицы Натухаевской прибыли на избирательный участок верхом на лошадях, подчеркнув участие в выборах традиционным образом. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Представители Черноморского казачьего округа, которые, отметил мэр, активно участвуют в общественной жизни региона и добровольцами отправляются в зону боевых действий, заявили о верности традициям и долге перед Родиной.

В Новороссийске завершается третий день голосования на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы, участки открыты до 20:00.

Вячеслав Рыжков