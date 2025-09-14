В Новороссийске казаки приехали голосовать на избирательный участок верхом
Казаки станицы Натухаевской прибыли на избирательный участок верхом на лошадях, подчеркнув участие в выборах традиционным образом. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Представители Черноморского казачьего округа, которые, отметил мэр, активно участвуют в общественной жизни региона и добровольцами отправляются в зону боевых действий, заявили о верности традициям и долге перед Родиной.
В Новороссийске завершается третий день голосования на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы, участки открыты до 20:00.