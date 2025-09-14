Песков рассказал о планах Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин планирует совершить несколько региональных поездок на предстоящей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Поездки будут интересные, содержательные и полезные», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого ведущий опубликовал в Telegram-канале. Дмитрий Песков добавил, что поездки будут охватывать «обширную российскую географию».

Пресс-секретарь президента добавил, что плотный график Владимира Путина связан с решением вопросов, которые касаются повседневных дел и будущего граждан страны и их детей.