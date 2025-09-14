В Новороссийске заложили первый камень в будущий проспект имени Брежнева

В Новороссийске заложен первый камень будущего проспекта, которому присвоят имя Леонида Брежнева. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В церемонии приняли участие представители городов-побратимов Самсуна и Тира, жители города и ветераны. Имя бывшего генсека уже увековечено в Новороссийске установкой памятника в 2004 году. Новый проспект появится в Южном районе и будет носить имя четырежды Героя Советского Союза и почётного гражданина города.

«За многочисленные заслуги и вклад в развитие Новороссийска принято решение о присвоении его имени новому проспекту. В ближайшее время в Южном районе начнется строительство нового объекта, который будет назван именем четырежды Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новороссийска Леонида Ильича Брежнева», – сообщил господин Кравченко.

Вячеслав Рыжков