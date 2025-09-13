В Геленджике из-за ветра приостановили работу аэропорта

Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и отправку рейсов из-за плохих погодных условий, сообщила Южная транспортная прокуратура. Ведомство взяло ситуацию под контроль.

Фото: Саркис Айвазян

Пресс-служба аэропорта уточнила, что причиной стал сильный северо-восточный ветер. Рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва — Геленджик — Москва был перенаправлен в Минеральные Воды.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после трехлетнего перерыва.

Лия Пацан