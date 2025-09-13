Мэр Новороссийска помог собрать 1,5 млн рублей на лечение девочки-сироты

В Новороссийске собрали 1,5 млн руб. на операцию для 12-летней Алисы Ж., сообщает пресс-служба администрации города. Необходимую сумму помог собрать глава Новороссийска Андрей Кравченко, который инициировал благотворительный аукцион по продаже картин. В нем приняли участие известные в городе люди и крупные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Девочка травмировалась полгода назад при выполнении гимнастического упражнения дома. Образовавшаяся гематома сдавила спинной мозг, что привело к парализации малого таза и ног ребенка. Алиса — сирота, ее лечением занимаются бабушка и дедушка. «Мы очень верили, что нам помогут добрые люди, переживали, конечно, но верили. Большое спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв о помощи. У нас действительно много хороших людей в городе», — отметила бабушка девочки.

После операции в краевой больнице Краснодара девочку через полтора месяца перевели на реабилитацию в Москву. За время лечения у Алисы появилась положительная динамика — она способна самостоятельно выполнять определенные действия руками и без посторонней помощи пересаживаться в инвалидное кресло. Для полного восстановления московские хирурги готовы провести еще одну операцию, рассказали в мэрии.

Лия Пацан