В нужное кодерам русло

На Центральной площади Ижевска вечером 12 сентября состоялся конкурс программирования «Код в городе», на котором команды айтишников представили разработанные ими композиции для светомузыкального фонтана. Мероприятие, организованное IT-компаний Programming Store и региональным минцифры, проводится третий год подряд. Конкурс собрал на площади более 6 тыс. зрителей. Лучшие сочетания музыки, света и движения потоков воды определяло жюри. Как прошел конкурс — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Конкурс программирования «Код в городе» прошел вечером 12 сентября Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Специальный гость, открывший мероприятие, — коллектив «Бабушки из Бураново» Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ С торжественным словом обратился заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов Фото: Тимур Меджитов, telegram Посмотреть на «запрограммированный» светомузыкальный фонтан пришло более 6 тыс. зрителей Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ В конкурсе приняли участие 17 команд (более 80 участников) из IT-отрасли, а также обучающиеся из ИжГТУ и ижевских лицеев Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Победу в основной номинации одержала команда «Трешка в центре» из холдинга T1 с композицией «V for Vivaldi» Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Второе и третье место в основной номинации заняли коллективы «Дети завода» (Ижевский радиозавод) и «Непотопляемые» (Девелоника). Они представили композиции «Roundtable Rival» и «Don't Rain on My Parade» соответственно Фото: Тимур Меджитов, telegram В специальной номинации имени Петра Чайковского победу одержала команда «Чат создали вчера» (Ижевский радиозавод) с композицией «Dance of the Sugar Plum Fairy» Фото: Тимур Меджитов, telegram В числе участников также специалисты из «Центр Автоматизации», UDS, «БР Консалт», ELMA, «Русские информационные технологии», «Ситек», «Рексофт», Directum, «Центр цифровых технологий Удмуртской Республики» Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Примечательно, что фестиваль состоялся на 256-й день года (отсылает к 256-битному ключу шифрования) Фото: Тимур Меджитов, telegram Приз зрительских симпатий ушел команде «Дети завода», которая представила композицию «Roundtable Rival» Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ