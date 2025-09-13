В нужное кодерам русло
Как прошел конкурс программирования светомузыкального фонтана в центре Ижевска
На Центральной площади Ижевска вечером 12 сентября состоялся конкурс программирования «Код в городе», на котором команды айтишников представили разработанные ими композиции для светомузыкального фонтана. Мероприятие, организованное IT-компаний Programming Store и региональным минцифры, проводится третий год подряд. Конкурс собрал на площади более 6 тыс. зрителей. Лучшие сочетания музыки, света и движения потоков воды определяло жюри. Как прошел конкурс — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
