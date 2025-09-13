В Новороссийске военный суд оштрафовал матроса за мошенничество с выплатами

Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 120 тыс. руб. старшего матроса, проходящего службу по контракту. Военнослужащий признан виновным в мошенничестве ( ч. 3 ст. 159 УК РФ), следует из приговора, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе и декабре 2024 года, а также в январе 2025 года фигурант, исполнявший обязанности нештатного начальника строевого отделения, при подготовке проектов четырех приказов командира части умышленно не указывал сведения о себе как о военнослужащем, убывающем в отпуск. В результате этих действий матрос незаконно получил ежемесячные надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни, и денежные компенсации вместо дополнительных суток отдыха на общую сумму 35,7 тыс. руб. По словам командования, старший матрос длительное время добросовестно выполнял обязанности по подготовке документов, командование ему доверяло и не подозревало, что он может не указать себя в данных приказах.

В ходе судебного разбирательства подсудимый пояснил, что сожалеет о случившемся, раскаивается в содеянном, желает продолжить прохождение военной службы.

Лия Пацан