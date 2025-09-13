Рейс из Москвы в Геленджик перенаправили в Минводы из-за сильного ветра

Рейс «Аэрофлота» SU1154 Шереметьево — Геленджик перенаправлен в аэропорт Минеральных Вод из-за сильного северо-восточного ветра на Черноморском побережье. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями в онлайн-расписании и официальных каналах компании.

В аэропорту Сочи фиксируют задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 9:55, 12 рейсов задерживаются на вылет, 13 — на прилет.

Лия Пацан