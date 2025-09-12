Для дегазации полигона в Новороссийске привлекут турецких специалистов

В Новороссийск прибыла делегация из турецкого города-побратима Самсун для проработки совместного проекта по дегазации местного полигона твердых коммунальных отходов, где продолжаются возгорания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале и.о. вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Фото: Telegram-канал Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал Рафаэля Беглярова

Представители компании SAMSUN AVDAN, обладающей необходимыми технологиями, совместно с представителями администрации Самсуна изучили полный цикл обращения с отходами — от вывоза до сортировки. Ключевым предложением стало извлечение свалочного газа из тела полигона с его дальнейшим использованием для генерации тепловой и электрической энергии.

По словам городских властей, реализация проекта позволит не только устранить последствия текущего возгорания, но и повысить экологическую и энергетическую эффективность региона.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Арбитражный суд Краснодарского края обязал ООО «Терра-Н», эксплуатирующее полигон твердых коммунальных отходов в Новороссийске, выплатить 3,2 млн руб. в качестве возмещения экологического ущерба.

Анна Гречко