Глава Севастополя рассказал об угрозах в его адрес со стороны Украины

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об организации информационной атаки со стороны Украины. По его словам, он получил поток оскорблений в свой адрес в соцсетях во время прямого эфира на местном телевидении. Об этом руководитель Севастополя заявил во время общения с журналистами, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 11 сентября во время общения главы региона с избирателями в прямом эфире телеканала СТВ. Тогда в социальных сетях начали массово появляться оскорбительные сообщения, направленные против господина Развожаева и его близких.

«На Украине к нашим выборам относятся с огромным вниманием. К сожалению, с вниманием неадекватным. Выборы губернатора Севастополя для них как кость в горле»,— заявил журналистам Михаил Развожаев.

Глава Севастополя подчеркнул, что случившееся не повлияет на процесс свободного волеизъявления жителей города.

Сегодня, 12 сентября, в Севастополе началось основное голосование на выборах губернатора региона, а также депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. Досрочное голосование проходило с 3 по 11 сентября.