Окурок, записная книжка лейтенанта Шмидта и другие экспонаты

В Музее революции СССР заканчиваются обширные работы по организации выставки, посвященной революции 1905 года. Выставка охватывает период времени с 1902 года по 1907 год, освещая предпосылки к революции 1905 года и последующее наступление реакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженная демонстрация в Новороссийске, 1905

Фото: РИА Новости Вооруженная демонстрация в Новороссийске, 1905

Вся выставка организована под основным лозунгом: «Революция 1905 года — генеральная репетиция Октября». Главнейшее внимание уделено массовому движению того времени, а также работе партии. Под экспонаты будет занято пять больших залов музея, каждый зал будет посвящен определенному периоду. Первый осветит предпосылки революции, второй — период от 9 января до всеобщей стачки, третий — от стачки к вооруженному восстанию, четвертый — период Дум и наступление реакции и, наконец, пятый ознакомит посетителей с различными деталями революционного движения в массах.

На выставке собраны работы известного художника С. Иванова «9-е января», «Бунт в деревне», «Студенческая демонстрация» и ряд других, а также картина, написанная очевидцем севастопольского восстания морским офицером Шаховским, работы художников Владимирова, Журавлева и других.

Огромный интерес представляют впервые экспонируемые документы: подлинные записи полковника Мина о подавлении Семеновским полком вооруженного восстания на Красной Пресне, записная книжка лейтенанта Шмидта, его письма в Союз Союзов, записки Наумова, Коханского, написанные ими перед казнью, и т. п. Среди других предметов, имеющихся на выставке, отметим переданный матерью расстрелянного Коханского окурок папиросы, выкуренной им перед казнью, и коробку со спичками, которыми была зажжена эта папироса.

В число экспонатов выставки войдут различные издания — как легальные, так и нелегальные. Будет отведено место отражению революции 1905 года в сатирической прессе.

К открытию выставки, 13 сентября, будут выпущены специальный путеводитель, альбом, посвященный революции 1905 года, куда войдут наиболее интересные художественные произведения, картины и т. д., освещающие тогдашние события, и альбом сатиры периода 1905 года.

Выставку анонсировали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев