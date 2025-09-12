В Краснодаре тушат крупный пожар на улице Парусной

В Краснодаре на ул. Парусной тушат возгорание мусора на площади 300 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 12:25. Через минуту к месту вызова незамедлительно направили подразделения гарнизона.

По прибытии первых расчетов было установлено, что горит мусор, угроза распространения огня на строения отсутствовала. Для ликвидации пожара привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы техники МЧС России.

Анна Гречко