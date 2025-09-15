Сеченовский университет уверенно закрепляет за собой статус лидера в разработке и внедрении передовых цифровых систем для здравоохранения. Ярким подтверждением этого стала победа собственной большой языковой модели университета на конкурсе медицинских ИИ-моделей в рамках V Всероссийского конгресса «ИТМ Петербург» в июне 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Центра цифровой медицины Георгий Лебедев.

Фото: Предоставлено Центром цифровой медицины Директор Центра цифровой медицины Георгий Лебедев.

Это достижение — не просто соревновательный успех, а наглядная демонстрация того, что будущее медицины — за мультиагентными нейросетями, способными интегрировать интеллект различных систем для анализа колоссальных массивов медицинских данных. Уже сегодня ИИ-разработки Сеченовского университета, изначально создававшиеся для диагностики пульмонологических патологий, активно используются в образовательном процессе и клинической практике, а доступ к собственной обширной базе обезличенных данных пациентов дает уникальное преимущество для их обучения.

О том, как победа в Петербурге перерастает в реальные проекты, какие передовые исследования в области больших данных и искусственного интеллекта ведутся в университете прямо сейчас и почему мы стоим на пороге революции в медицине, «Ъ-Науке» рассказывает директор Центра цифровой медицины Георгий Лебедев.

— Георгий Станиславович, на недавнем конгрессе «ИТМ Петербург» ИИ-модель Сеченовского университета победила передовые российские нейросети Gigachat и YandexGPT. Благодаря чему это стало возможно?

— На состязании нейросетей в Петербурге вопросы задавались в находящиеся в свободном доступе версии популярных языковых моделей, поговорить с которыми может любой желающий. Мы же отвечали нашей мощной мультиагентной нейросетью, специально адаптированной под медицинские задачи. Не скажу, что наша разработка на порядок лучше конкурентов, но из их продуктов в открытом доступе нет возможности получить более качественный ответ.

— Что такое мультиагентная ИИ-система?

— Это когда берется не одна большая языковая модель (LLM, large language model), а ансамбль языковых моделей и создается так называемая мультиагентная система. Для анализа она использует ответы нескольких больших языковых моделей, каждая из которых получает одинаковый запрос с одинаковым контекстом из того, что нужно использовать, и дает немного разные ответы. Такой подход дает невероятно точные результаты. Помимо отечественных языковых моделей мы используем в нашем ансамбле и з

зарубежные модели, но все они загружены в базу Сеченовского университета и не требуют трансграничной передачи данных.

Недавно ученые Microsoft опубликовали статью, где также рассказали об использовании мультиагентной нейросети в медицине. Там совершенно потрясающие результаты. То есть мы выходим на уровень мировых исследований.

— Ваша система уже применяется на практике?

— Да. Недавно мы получили очень хорошие результаты в диагностике пульмонологических заболеваний. Клинический центр Сеченовского университета обладает наилучшей экспертизой в области пульмонологии в России. У нас есть широкая база знаний по этой теме и соответствующие специалисты — например, академик РАН Сергей Авдеев. В партнерстве с ним мы провели большое клиническое исследование нашей мультиагентной модели. Были взяты датасеты пациентов с ХОБЛ, астмой и пневмонией, после чего оттуда исключили результаты таких специфических исследований, как анализ дыхания, показывающий наличие астмы, и оставили только первичные данные, с которыми поступал пациент. Эти данные были загружены в большую языковую модель. На выходе мы получили точность выше стандартных врачебных диагнозов: ХОБЛ определяется с точностью в 94%, астма — 86%, пневмония выявляется в почти 99% случаев.

В будущем такой подход позволит модернизировать всю систему первичной медицинской помощи.

— Как создавалась и обучалась эта модель?

— В прошлом году мы вместе с Фондом НТИ и Фондом Сколково провели всероссийский конкурс, чтобы выбрать лучшую ИИ-систему под наши задачи. Для тестирования разных моделей использовали датасет пациентов с широким спектром легочных заболеваний из базы данных нашего клинического центра. Для его разметки мы создали экспертную команду из десяти врачей-пульмонологов.

Помимо этого, мы взяли аналогичные данные из восьми других клинических центров по всей России, поскольку одни и те же заболевания по-разному проявляются в разных климатических условиях, а это означает, что исходные данные для одного и того же заболевания в разных регионах разные. В результате получился датасет из 3500 записей, на разметку которого ушло полгода ручной работы врачей.

Создание большой языковой модели по пульмонологии открывает огромные перспективы. В частности, сейчас мы ведем работу над созданием на базе клинического центра референсного Центра по пульмонологии, который сможет помогать анализировать данные пульмонологических пациентов всех региональных пульмонологических центров и поликлиник. Врачи во время приема смогут отсылать в Москву данные пациента и за считаные секунды получать ценные рекомендации. Далее в центр можно будет отослать дополнительные исследования и получить диагноз вместе со стратегией лечения.

— Не помешает ли этому низкая степень цифровизации в регионах?

— Большие ресурсы тут и не требуются. Электронная медицинская карта есть практически во всех лечебных учреждениях. Вводя данные в карту, врач сможет сделать выборку в формате выписного эпикриза и отправлять эти данные в центр, где их обработает ИИ. Пока пациент сидит на приеме где-то в далеком регионе, врач уже получает из Москвы заключение референсного центра и сразу видит картину патологий.

— На каком этапе находится внедрение ИИ-систем сейчас?

— Сейчас модель референсного центра отрабатывается по направлению пульмонологии, потом планируем ее расширить на невропатологов, неврологов, акушеров-гинекологов и онкологов. На базе Сеченовского университета мы в целом уже можем разработать собственные LLM и создать свои экспертно-контрольные советы по всем медицинским специальностям. В теории систему можно адаптировать почти под каждую медицинскую специальность, под каждую создать соответствующий глоссарий знаний и т. д. Мы стоим на пороге революции в медицине.

Еще один наш большой проект — нейросеть для поиска знаний в биомедицинской литературе, которая сможет находить научную литературу, наиболее подходящую под сделанный запрос. К примеру, можно попросить: «Подбери мне все исследования, в которых пациент с почечной недостаточностью болеет коронавирусом». Система найдет все исследования на эту тему, опубликованные в рецензируемых журналах, одновременно сортируя их по степени близости. Последнее особенно важно для подготовки диссертаций, проведения клинических исследований, подготовки клинических рекомендаций и т. д.

Продуктивную работу ведут и наши коллеги. Например, в Институте персонализированной кардиологии на основе данных генетического анализа с помощью ИИ научились выявлять гены, влияющие на смертность и выздоровление при инфаркте. Если раньше ИИ в кардиологии делал заключение на основе данных о температуре тела, росте, весе, пульсе, давлении, составе крови, то теперь к этому добавляется генетика, и модель становится более точной.

В партнерстве с коллегами с кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф под руководством Алексея Лычагина мы создали и сейчас отрабатываем систему компьютерного зрения, которая будет помогать контролировать восстановление пациентов после сложных операций. Например, после тяжелых переломов врачу необходимо отслеживать восстановление двигательной функции каждого прооперированного сустава. Делается это на основе прямого видеопотока с телефона пациента через специальную программу. Нейросеть анализирует его движения и показывает, на какой угол отклоняется нога и как функционирует сустав.

У нас есть конкурентные преимущества, которыми надо активно пользоваться: это наличие базы данных пациентов клинического центра и множество высококвалифицированных медицинских специалистов. Другие этим не располагают.

— Какой прогноз развития ИИ-технологий в нашем университете в ближайшие десять лет?

— Уверен, что в ближайшее десятилетие Сеченовский университет станет базовым центром по созданию медицинских IT-систем и будет управлять несколькими референсными центрами в различных областях медицины. У нас есть все шансы стать главной базой в стране по обучению специалистов в области искусственного интеллекта, по созданию ИИ-моделей и по их применению. Развитие ИИ в медицине — это глобальный, мировой тренд, и мы надеемся, что на его острие в России окажемся именно мы.

