Более 1 тысячи автомобилей находятся в очереди перед Крымским мостом

Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Пресс-служба Кремля

По данным на 13:00, около 1050 автомобилей находятся в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи. Время ожидания — более трех часов. Со стороны Тамани пробок нет.

Пробки перед Крымским мостом начали образовываться около 06:00 мск, тогда там находилось 320 автомобилей. В 07:00 число машин увеличилось до 625 и с каждым часом росло.

Алина Зорина