На Ставрополье будут судить двух иностранцев по делу о сбыте наркотиков

В Ставропольском крае под суд пойдут двое жителей одной из стран ближнего зарубежья за покушение на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Во время закладки наркотиков один из фигурантов был задержан в Ставрополе, а второй — в Михайловске. При личном досмотре у иностранцев обнаружили и изъяли полимерные свертки с кристаллическим веществом. В мобильных телефонах задержанных полицейские нашли геолокации уже сделанных закладок, откуда изъяли еще несколько свертков.

«Проведенная позже экспертиза показала, что в пакетах находились мефедрон и метадон общей массой более 113 граммов»,— добавили в ведомстве.

Во время допроса обвиняемые рассказали, что нашли подработку в сети интернет. Они приехали в Ставропольский край из Санкт-Петербурга и арендовали посуточно квартиру. Затем по заданию неизвестного они получили оптовую партию наркотика и расфасовали его на мелкие дозы для дальнейшего распространения на территории краевого центра и Шпаковского округа.

Фигуранты заключены под стражу.

Наталья Белоштейн