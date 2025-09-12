Двух жителей Ставрополья обвинили в пособничестве терроризму

В Новоалександровском округе Ставропольского края двух местных жителей обвинили в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5) и содействии терроризму (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Установлено, что в апреле этого года 21-летний фигурант вступил в международную террористическую организацию, запрещенную на территории России, и вовлек в нее 16-летнего знакомого.

«Для подтверждения участия в организации фигуранты нанесли на стену одного из зданий запрещенную символику»,— отметили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемые задержаны. 21-летнему фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении подростка избран домашний арест.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн