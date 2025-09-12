Температура в горах Кабардино-Балкарии опустится до +2 °С

В Кабардино-Балкарии сегодня, 12 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах — сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться от +9 °С до +21 °С, в горах местами от +2 °С до +16 °С. На туристических маршрутах в настоящий момент зарегистрированы 34 группы общим количеством в 196 человек.

Константин Соловьев