Ночью над Белгородской, Курской и Орловской областями сбили 17 БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 221 беспилотник, в том числе 17 над Черноземьем. Девять БПЛА ликвидировали над Орловской областью, семь — над Белгородской, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства. Власти Белгородской и Орловской областей не прокомментировали атаки.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 17 беспилотников, в том числе пять над Белгородской областью и два — над Курской.

UPD: орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что в результате ночных атак БПЛА на регион последствий не установлено.

Алина Морозова