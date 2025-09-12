В Кабардино-Балкарии сборы со штрафов увеличились до 700 млн рублей

Кабардино-Балкария за первое полугодие 2025 года увеличила доходы от штрафов за нарушение ПДД на 39% — до 700 млн руб. Прирост составил 200 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов республики Елену Лисун.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании законодательного собрания КБР пояснили, что столь значительный рост доходов обусловлен повышением размеров санкций и сокращением льгот при их оплате.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году Дагестан вошел в десятку лидеров по объему штрафов за нарушение ПДД. Инспекторы ГИБДД выписали там 4,3 млн санкций.

Валентина Любашенко