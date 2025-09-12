Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Антициклон оставит в Петербурге 12 сентября жаркую погоду без дождей

Западная периферия обширного и малоподвижного антициклона сформирует погоду в Петербурге 12 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

При переменной облачности в мегаполисе обойдется без дождей, температура останется заметно выше климатической нормы и достигнет 22-24 градусов. Порывистый ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление практически не изменится и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу также обойдется без существенных осадков, однако станет чуть прохладнее. Столбики термометров днем покажут 20-22 градуса.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все