Антициклон оставит в Петербурге 12 сентября жаркую погоду без дождей

Западная периферия обширного и малоподвижного антициклона сформирует погоду в Петербурге 12 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

При переменной облачности в мегаполисе обойдется без дождей, температура останется заметно выше климатической нормы и достигнет 22-24 градусов. Порывистый ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление практически не изменится и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу также обойдется без существенных осадков, однако станет чуть прохладнее. Столбики термометров днем покажут 20-22 градуса.

Андрей Маркелов