Жителей Новороссийска предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 12 сентября, запланировано проведение учений дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проведение учений запланировано в период с 10:00 до 13:00 мск. В ходе мероприятия будут отрабатываться действия по отражению безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Администрация города напоминает, что во время проведения учебных стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, прогулочных судов, спортивных, надувных. Также нельзя проводить любые виды подводных работ, в том числе водолазные спуски с берега.

Алина Зорина