Мирная жительница погибла из-за атаки ВСУ в Белгороде

В результате удара ВСУ по Белгороду погибла мирная жительница. От полученных ранений она скончалась на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона также сказал, что обстановка в Белгороде и Белгородском районе остается напряженной. В результате двухдневной массированной атаки ВСУ на муниципалитеты погиб один человек, еще 18 пострадали, в том числе двое детей.

Алина Морозова