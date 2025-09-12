Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Краснодаре составил 25%

В Краснодаре с начала 2025 года ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем сократился на 5 процентных пунктов и составил 25% в августе. Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках достигла 151 тыс. руб., на вторичном рынке — 121 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, сокращение разрыва в Краснодаре связано со снижением цен в сегменте новостроек на 3,1% по сравнению с январем при одновременном небольшом росте на вторичном рынке на 1,1%.

В августе 2025 года медианная цена 1 кв. м на вторичном рынке в городах-миллионниках составила 144 тыс. руб., в новостройках — 190 тыс. руб. С января по август средняя цена кв. м на вторичном рынке в миллионниках выросла на 3,8%, в новостройках — на 6,2%.

В последний месяц лета ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках составил 34%. Этот показатель практически не изменился с начала года (33% в январе), что свидетельствует о стабильности общей динамики. При этом в 6 из 16 крупнейших городов разрыв сократился, а в остальных стагнирует или увеличился.

Наиболее значительное увеличение ценового разрыва с начала года отмечается в Москве (18 п.п., с 10% до 27,1%), Уфе (14 п.п., с 34% до 48,7%) и Ростове-на-Дону (9 п.п., с 21 до 30,2%). В этих городах новостройки росли в стоимости заметнее вторичного жилья.

Противоположная тенденция наблюдается в Перми (сокращение на 10 п.п., с 55% до 45,2%), где цены на вторичное жилье росли быстрее, чем в новостройках. Сокращение ценового разрыва также есть в Волгограде (на 10 п.п., с 45% до 35%) и Санкт-Петербурге (на 6 п.п., с 34% до 27,4%).

«Темпы роста цен на вторичном рынке в этих регионах оказались выше, а продавцы новостроек были вынуждены сдерживать стоимость или предлагать скидки, чтобы поддерживать продажи. Часть покупателей выбирает готовое жилье и готова платить за скорость сделки и переезда, а другая часть остается в сегменте новостроек благодаря дисконтам и акциям от застройщиков»,— комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

Алина Зорина